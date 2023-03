Wer schmeißt da dauernd Brötchen in den Fluss?

Fast jeden Tag schwimmen Brötchen und Brot in der Jagst im Ostalbkreis. Nur montags nicht. Was ist da los?

Seit zwei Wochen entsorgt offensichtlich jemand Backwaren im Fluss. Täglich werden etwa 30 Brötchen und 10 Brote an dem Wehr bei Jagstzell angeschwemmt.

Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter. Sie vermutet, dass es keine Privatperson ist. Dafür seien die Mengen viel zu groß. Die Polizei geht davon aus, dass Brote und Brötchen am Abend im Bereich zwischen dem Wehr in Ellwangen und Schweighausen in die Jagst geworfen werden.

Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise hat, kann sich bei der Polizei in Aalen melden: 07361/580-110 oder per E-Mail an Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de