Die Basketballer haben in Berlin gegen Polen gesiegt und nach 17 Jahren wieder eine Medaille gewonnen.

Mit einem 82:69 holte sich das deutsche Team um Kapitän Dennis Schröder den dritten Platz.

Wie lief das Spiel?

Die Stimmung in der Halle war nicht so gut, wie bei dem Viertelfinal-Sieg gegen Griechenland. Das deutsche Team hatte gegen schwache Polen zu kämpfen. Dennis Schröder hofft, dass der dritte Platz bei der EM einen positiven Effekt auf den Basketball in Deutschland hat