Brow Lamination: So geht der Beauty-Trend

In der zweiten Folge der diesjährigen Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" darf sich Tessa Bergmeier freuen. Zwar nicht über viele Sterne, aber dafür über Sonja Zietlows netten Worte: "Ich bin ganz neidisch auf deine Augenbrauen". Tessas Geheimnis: Brow Lamination. Den Beauty-Trend gibt es schon seit 2020 und er bleibt weiterhin beliebt für diejenigen, die keine Lust auf superdünne Brauen haben.

Wie funktioniert die Brow Lamination?

Das Beauty-Treatment wird manchmal auch "Brow Lift" genannt. Eine Kosmetikerin oder ein Kosmetiker bringt deine Augenbrauen damit für eine längere Zeit in eine Federform. Die Härchen werden gestylt und fixiert, sodass sie bis zu einem Monat schön buschig und natürlich halten. Hier erfährst du Step by Step was passiert:

Eine Art Kleber kommt auf die Augenbrauen, der sie in Form bringt. Ein spezielles Treatment (zum Beispiel Keratin) wird aufgetragen, das unter einer Folie einwirkt. Die Brauen werden noch mal geformt und mit einer Lotion bestrichen, die zehn Minuten einwirkt. Die Lotion wird mit einem Wattepad abgenommen.

So sehen deine Brauen dann perfekt aus. Sie bleiben auch trotz Duschen und Gesicht waschen so. Brow Liftings kosten zwischen 60 und 80 Euro.

