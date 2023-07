Schuldig! Urteile nach Terroranschlägen von Brüssel gesprochen

2016 gab es in Brüssel einen islamistischen Anschlag. Jetzt wurden mehrere Angeklagte schuldig gesprochen.

Das haben die Geschworenen am Dienstag in Brüssel entschieden. Sechs Angeklagte wurden wegen terroristischem Mord schuldig gesprochen. Drei weitere Angeklagte wurden von dem Vorwurf freigesprochen.

Wie lange müssen die Angeklagten in den Knast?

Das ist noch nicht klar. Erst im September wird über die genaue Höhe der Strafe entschieden. Einer der Täter ist Salah Abdeslam. Er hat schon eine lebenslange Freiheitsstrafe kassiert, weil er an Anschlägen 2015 in Paris beteiligt war.

Terroranschläge in Brüssel - was ist genau passiert?

Am 22. März 2016 kam es am Flughafen und an einer U-Bahn-Station zu einem Anschlag. Insgesamt sprengten sich drei Menschen in die Luft. Dabei sind 32 Menschen gestorben. Über 300 Personen wurden verletzt.

