BTS: Karrierepause wegen Wehrpflicht

Da die Band zum Militär muss, werden Auftritte in den nächsten Jahren erst einmal nicht möglich sein.

In Südkorea muss jeder gesunde Mann bis zu seinem 30. Lebensjahr zum Wehrdienst. Dieser geht 18, 20 oder 21 Monate - jeweils bei der Armee, Marine oder Luftwaffe. Bei BTS betrifft das vor allem Jin, da er das älteste Bandmitglied ist und dieses Jahr 30 wird - vorher muss er also seinen Dienst antreten. Anfangs hieß es, es könnte eine Sonderregelung geben, damit die Band trotzdem gemeinsam auf Tour kann. Das sagte Verteidigungsminister Lee Jong Sup. Allerdings steht jetzt fest:

Es gibt keine Ausnahme

Das Label der Band hat am Montag bekannt gegeben, dass die Jungs mit den "Plänen zur Ableistung ihres Militärdienstes" starten werden. Jin wird laut "BigHit Music" der Erste sein, der den Dienst nach Ende Oktober antritt. Die anderen sechs Mitglieder planen ebenfalls, sich anzumelden - der genaue Zeitraum wurde aber noch nicht genannt.

Was wird aus ihrer Musik?

Das Label geht davon aus, dass es etwa 2025 eine BTS-Reunion geben wird, nachdem alle sieben Popstars ihren Wehrdienst geleistet haben. Bis dahin wird es wohl erst mal keine neue Musik von der K-Pop-Gruppe geben.

