BTS-Mitglied J-Hope ist in seiner Heimat Südkorea zum Militärdienst angetreten.

Zwei Jahre dauert die Wehrpflicht in der Heimat von BTS. Für den Dienstantritt hat sich J-Hope eine Kurzhaarfrisur verpasst. Er begann seinen Dienst am Dienstag in der Stadt Wonju, ungefähr 90 Kilometer östlich der Hauptstadt Seoul.

RM Instagram Storysee you soon.. brother @/uarmyhope 🤍 pic.twitter.com/bd88rSEV05

Keine Ausnahmen für Pop-Stars

In Südkorea werden nur in ganz wenigen Fällen Ausnahmen der Militärpflicht gemacht. Sportler müssen zum Beispiel eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewinnen. Musiker und Künstler müssen den ersten Platz bei einem internationalen Wettbewerb erreichen. Das gilt allerdings nur für Klassik-Musik. Pop-Stars werden nie vom Dienst befreit.

Nicht nur J-Hope, sondern ...

... auch seine Bandkollegen müssen den Dienst ableisten. Vor J-Hope hat bisher nur Jin mit dem Wehrdienst begonnen: