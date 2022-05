BTS kündigt neues Album an!

Die südkoreanische Boyband BTS hat mit dem Slogan "We Are Bulletproof" für den 10. Juni Neuigkeiten angekündigt.

Auf Twitter veröffentlichte die Band ein Schwarz-Weiß-Video von alten Auftritten, das mit dem Hinweis auf den 10. Juni endet. Das Label der sieben Sänger hat angekündigt, dass ein neues Album erscheinen soll.

[공지] #BTS 신보 발매 안내 (+ENG/JPN/CHN) https://t.co/Pxb2rZbyCc https://t.co/qkuPPA4cmx

Das Wort "bulletproof", also kugelsicher, ist in der Geschichte der Band nicht neu, da es sich auch im Namen der Band wiederfindet. Außerdem gab es bereits 2013 und 2020 Songs, die das Wort im Titel hatten.

Spekulationen

Die Fans spekulieren jetzt, wie das Album wohl werden wird. Einige sind sich sicher, dass die Band musikalisch wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren will, also vermehrt koreanische Texte verwenden will. Außerdem wird es vermutlich das letzte Album sein, bevor die Jungs von BTS ihren Militärdienst antreten müssen und damit eine Ära zu Ende geht.

@AwaHope Wir werden sehen was auf uns zu kommt aber eins wissen wir das BTS wieder zurück geht zu ihre Wurzeln und das kann dann nur Hammer werden

18 Monate Militär! Wird BTS jetzt in den Krieg geschickt?