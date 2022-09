502 Euro Bürgergeld statt Hartz-IV geplant

Ab Januar soll es das Geld geben - das sind 50 Euro mehr als bisher bei Hartz-IV.

Die 502 Euro sind für alleinstehende Erwachsene geplant, die keinen Job haben. Im Entwurf, der am Samstag bekannt wurde, steht auch, was Partner und Kinder bekommen sollen. Die Details:



451 Euro für volljährige Partner

420 Euro für Kinder im Alter von 14 bis 17 Jahren

348 Euro für 6 bis 13 Jahre alte Kinder

318 Euro für Kinder bis zu einem Alter von 5 Jahren

Schneller reagieren auf höhere Preise

Außerdem ist vorgesehen: In Zukunft soll die Höhe des Geldes so festgelegt werden, dass auch schon künftige Preissteigerungen mit berücksichtigt sind. Bisher dauerte eine Anpassung recht lang, was gerade in der aktuellen Situation vielen Probleme macht.

Pläne noch nicht fix!

Das Bürgergeld soll das bisherige Hartz-IV ablösen. Das Plus von 50 Euro hatte die Regierung wegen den gestiegenen Preisen angekündigt. Konkret zuständig ist das Bundesarbeitsministerium, was die Pläne inzwischen bestätigt hat. Von dort wird aber auch gesagt, dass noch Änderungen möglich sind. Darüber wird noch in der Bundesregierung beraten.

