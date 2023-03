Die Aktivisten hatten ein berühmtes Gebäude in Florenz beschmiert. Das ließ sich der Bürgermeister nicht gefallen.

Zwei Mitglieder der italienischen "Letzten Generation" hatten am Freitag den legendären Palazzo Vecchio ("alter Palast") mit orangener und abwaschbarer Farbe besprüht. Auf Fotos und Videos ist zu sehen, dass sie dafür mit Farbe gefüllte Feuerlöscher genommen haben. Nicht nur die Ordnungskräfte, sondern auch Bürgermeister Dario Nardella wollte die Aktivisten stoppen. Nardella zog sogar einen der Sprüher von der Mauer weg und schrie ihn an, was er da machen würde. Der Bürgermeister bezeichnete die Aktivisten danach als "Barbaren" und sagte, dass man so nicht protestiert.

🔵#Firenze Attivisti ambientalisti di "Ultima Generazione" hanno imbrattato la facciata di #PalazzoVecchio. Già iniziata la pulizia, partecipa anche il sindaco Nardella. "Sono dei barbari. Non è così che si protesta".pic.twitter.com/hgUmiIrCML

Bürgermeister putzt selber mit

Das macht nicht jeder: Nardella blieb noch und half beim Putzen mit. Der Bürgermeister kletterte dafür auf ein Gerüst und entfernte mit Bürste und Hochdruckreiniger die Farbe.