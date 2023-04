Bürgermeister mit 18?! Das geht bald in diesem Bundesland

In Baden-Württemberg haben Jugendliche bald mehr in der Politik zu sagen. Grund: Ein neues Wahlgesetz. Das ändert sich.

Der Landtag hat das neue Gesetz am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen. Das dürften vor allem junge Menschen feiern. Es sieht unter anderem vor, dass man in Zukunft schon mit 18 Jahren Bürgermeister werden kann. Das war so jung bisher nicht möglich. Hier findest du einen Überblick, was sich bald alles ändert:

Bei Bürgermeisterwahlen dürfen sich 18-Jährige aufstellen lassen (Altersgrenze bisher 25)

Gemeinde-, Ortschafts- und Kreisräte dürfen sich schon ab 16 wählen lassen (Altersgrenze bisher 18)

Menschen ohne Wohnung dürfen auch bei Kommunalwahlen wählen

Warum gibt es die Änderung?

Mit dem neuen Wahlrecht will der Landtag, dass sich mehr junge Menschen politisch beteiligen können. Denn viele Gemeinderäte sind ziemlich alt. Das hat eine Studie der Hochschule Kehl gezeigt. Nur rund zwei Prozent der Gemeinderäte in den Regierungsbezirken Karlsruhe und Freiburg sind laut der Studie unter 25. Der Großteil ist über 55 Jahre alt.

Ab wann gilt das neue Gesetz?

Gelten soll das neue Wahlrecht für die Kommunalwahlen ab 2024. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist überzeugt, dass das neue Gesetz für junge Menschen wichtig ist und sie sich dadurch mehr politisch beteiligen.

Nice to know💡

Das Gesetz ist deutschlandweit einzigartig – etwas Vergleichbares gibt es noch in keinem anderen Bundesland.

Erst vor einem Jahr wurde das Wahlalter in Baden-Württemberg von 18 auf 16 Jahre gesenkt. Mehr dazu findest du hier: