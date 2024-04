Bulgarien und Rumänien Teilbeitritt zum Schengen-Raum

Bulgarien und Rumänien sind dem europäischen Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen teilweise beigetreten. Die neuen Regeln traten um Mitternachts Ortszeit, 23 Uhr deutscher Zeit, in Kraft.

Bernhard Seiler:

Damit sind zunächst die Einreisekontrollen an Flughäfen und Häfen weggefallen. Wer dagegen auf dem Landweg von der EU nach Rumänien oder Bulgarien reist, muss zunächst weiterhin an der Grenze seine Papiere vorlegen. Also zum Beispiel Auto- oder LKW-Fahrer, die über Ungarn oder Griechenland in eines der beiden Länder fahren. Die EU-Staaten hatten sich Ende letzten Jahres auf den Teilbeitritt Rumäniens und Bulgariens zum Schengen-Raum verständigt. Den Wegfall der Grenzkontrollen auf dem Landweg blockiert vor allem Österreich - und begründet das mit der hohen Zahl irregulärer Einreisen über die Balkan-Route.