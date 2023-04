Der Bund sollte den Kommunen eigentlich Geld für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zahlen.

Die Bundesländer sind die ersten drei Monate des Jahres in Vorleistung gegangen und haben sich auf eigene Kosten um die Geflüchteten gekümmert. Der Bund hatte eigentlich Geld zugesagt - insgesamt 2,75 Milliarden Euro.

Wann kommt das Geld und reicht es überhaupt?

Das Bundesfinanzministerium sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die gesetzliche Grundlage für die finanzielle Unterstützung noch nicht da ist. Erst im Laufe des Jahres ist es so weit. Bisher regeln die Bundesländer die Versorgung unterschiedlich. In NRW zum Beispiel kommt das Geld aus einem Sondervermögen des Landes. Die Länder gaben aber auch an, dass sie mehr Geld benötigen, als ihnen vom Bund zugesagt wurde.

In Baden-Württemberg hilft dieses Projekt den geflüchteten Menschen: