Welche Baustellen und Umleitungen dich betreffen und was du nach der Bundesgartenschau davon hast, findest du hier!

Seit letztem Jahr wird in Mannheim fleißig für die Bundesgartenschau gebaut und umgestaltet. Das hat im öffentlichen Verkehr und für den Alltag Folgen gehabt. Weil es jetzt mit der Veranstaltung losgeht, bekommst du hier eine Liste mit allem, was in der Stadt noch abgeht.

Straßensperrungen und Baustellen

Bis Ende Mai wird die Sudetenstraßenbrücke nur einspurig für Autos sein. Mit dem Fahrrad wirst du umgeleitet

Das gleiche gilt für den Ida-Dehmel-Ring

Am Sportpark am Neckarplatt werden Fußgänger und Radfahrer umgeleitet

Straßenbahn und Busse

Da einige Menschen von Außerhalb anreisen und die öffentlichen Verkehrsmittel mit ihrem Ticket für die BuGa nutzen können, kann es in der nächsten Zeit sehr voll werden. Vor allem in Bussen und Bahnen vom oder zum Hauptbahnhof. Es gibt aber auch einige Shuttles und Extra-Busse, die nur für die BuGa eingeplant sind.

Wo kann man noch chillen?

Der Luisenpark und der Spinelli-Park gehören dieses Jahr zur Bundesgartenschau. Du musst dir also ein Ticket dafür holen, um in die Parks zu kommen.

Nach der Bundesgartenschau wird wieder einiges umgebaut. Bäume werden in die Stadt umgepflanzt und im Spinelli-Park kommen neue Wohnungen von der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG. Einige neue Parks und Attraktionen bleiben aber und sind danach für alle zugänglich.