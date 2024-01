Der Rekordmeister lässt damit wichtige Punkte im Titelkampf mit Bayer Leverkusen liegen.

Überraschung in der Allianz Arena: Der SV Werder Bremen siegt mit 0:1 in München! Das goldene Tor geht auf das Konto von Mitchell Weiser (59. Minute). Bremen hatte schon in der 25. Minute ein Tor gemacht - der Treffer wurde aber vom VAR zurückgenommen, weil es vorher ein Foulspiel gab.

Krass: Es ist das erste Mal seit September 2008, dass die Bremer ein Spiel gegen den FC Bayern gewinnen. Für Werder ist es außerdem der erste Auswärtssieg in dieser Saison - und für die Bayern die erste Heimniederlage.

Thomas Müller sagte nach dem Spiel am DAZN-Mikrofon:

Über die 90 Minuten haben wir den Sieg nicht verdient. [...] Manchmal klappt es nicht mehr, so was zu biegen.

Werder-Coach Ole Werner meinte:

Die Jungs haben es überragend gemacht auf dem Platz. [...] Deshalb freut es mich extrem für die Mannschaft, dass sie sich heute belohnt hat.

Gut für Bayer Leverkusen: Der Tabellenführer hat gestern in Leipzig gewonnen und konnte dadurch weitere drei Punkte auf den Verfolger aus München gutmachen. Bayern liegt derzeit sieben Punkte hinter Bayer - bei einem Spiel weniger.

