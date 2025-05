BVB, Freiburg & Frankfurt: Dreikampf um Champions League

Am 33. Spieltag hat sich die Lage im Kampf um die Champions League zugespitzt. So stehen die Chancen von BVB, Freiburg und Frankfurt.

Borussia Dortmund siegte am Sonntagmittag im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen mit 4:2.

BVB schlägt Bayer und wahrt Champions-League-Chance Dauer 0:59 min BVB schlägt Bayer und wahrt Champions-League-Chance

Freiburg hatte am Samstag bereits 2:1 gegen Holstein Kiel gewonnen. Alles war angerichtet für Eintracht Frankfurt. Ein Sieg am Sonntagabend daheim gegen St. Pauli hätte gereicht. Am Ende wurde es aber ein 2:2 und die Hessen müssen zittern.

Kampf um Champions League! Das sind die Vorzeichen

Aktuell sieht die Tabelle so aus:

Eigentlich klare Sache: Gewinnen Freiburg und Frankfurt sind sie in der Königsklasse - nein! Da gibt es einen Knackpunkt. Am 34. Spieltag spielen die beiden Teams nämlich gegeneinander. Das spielt dem BVB in die Karten, gewinnen die Dortmunder zuhause gegen das bereits abgestiegene Holstein Kiel.

Champions-League-Plätze: So reicht's den jeweiligen Teams

Frankfurt kommt in die Champions League bei:

Sieg gegen Freiburg.

Unentschieden gegen Freiburg.

Niederlage gegen Freiburg, wenn Dortmund mit einem Sieg gegen Kiel die um drei Treffer bessere Tordifferenz der SGE nicht aufholt.

Freiburg kommt in die Champions League bei:

Sieg gegen Frankfurt.

Unentschieden gegen Frankfurt, wenn Dortmund nicht gewinnt.

Niederlage gegen Frankfurt, wenn Dortmund ebenfalls verliert.

BVB kommt in die Champions League bei:

Sieg gegen Kiel, wenn Frankfurt gewinnt.

Sieg gegen Kiel, wenn Freiburg gewinnt und Dortmund das aktuell schlechtere Torverhältnis zu Frankfurt noch aufholt.

Sieg gegen Kiel, wenn sich Freiburg und Frankfurt mit einem Unentschieden trennen.

Unentschieden gegen Kiel, wenn Freiburg verliert.

🚨 Bei einer Niederlage schafft es der BVB NICHT in die Champions League.