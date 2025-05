Bayern vorzeitig deutscher Meister: SC Freiburg macht's möglich 🎉🏆

Der SC Freiburg hat gegen Bayern-Verfolger Leverkusen unentschieden gespielt. Das Ergebnis hat Folgen ...,

... denn durch das 2:2 der Freiburger am Sonntagabend gegen Bayer Leverkusen können die Münchner zwei Bundesliga-Spieltage vor Saisonende nicht mehr vom ersten Tabellenplatz verdrängt werden. Laut Medienberichten schauten sich mehrere Bayern-Stars das Spiel gemeinsam in einem Gourmet-Restaurant an. Auch Trainer Vincent Kompany soll dabei gewesen sein. Nach dem Spielende gab es offenbar eine kleine Party. Harry Kane teilte auf Instagram ein Video mit der Caption "We are the Champions!! 🏆".

💡Der FC Bayern München ist damit zum 34. Mal deutscher Fußball-Meister. Btw: Für Harry Kane war es der erste Titel seiner Karriere.

Bayern vorzeitig Meister: SC Freiburg auf Champions-League-Platz

Zwar hat der SC Freiburg gegen Leverkusen eine 2:0-Führung verspielt, steht aber kurz vor Saisonende auf dem vierten Tabellenplatz. Durch das Unentschieden erobern die Breisgauer den Champions-League-Platz zurück und liegen aktuell mit einem Punkt Vorsprung vor Borussia Dortmund. Freiburg trifft an den letzten beiden Spieltagen noch auf Kiel und Eintracht Frankfurt.