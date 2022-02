6:0-Blamage für Gladbach!

Borussia Mönchengladbach rutscht nach der 6:0-Niederlage bei Borussia Dortmund tiefer in den Abstiegskampf.

Nach der peinlichen Leistung in der Europa League geht es für den BVB damit wieder bergauf. Die Tore für Dortmund erzielten Marco Reus (26./81. Minute), Donyell Malen (32.), Marius Wolf (70.), Youssoufa Moukoko (74.) und Emre Can per Foulelfmeter (90.+1). Gladbach hat nach der Packung nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang 16.

Was nach dem 3:0 passiert, das geht einfach nicht. Da sind wir in unsere Einzelteile zerfallen.

Bayern mühsam, Leipzig souverän

Der FC Bayern konnte gegen Greuther Fürth ebenfalls gewinnen - allerdings mit deutlich mehr Mühe. Zur Halbzeit lag der Rekordmeister gegen den Aufsteiger zurück, konnte das Spiel aber drehen und gewann am Ende mit 4:1. Auch das dritte Spiel am Sonntag endete mit einem eindeutigen Ergebnis: Hertha BSC Berlin hat zu Hause mit 1:6 gegen RB Leipzig verloren.

