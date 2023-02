Am Wochenende gab es Gerüchte, jetzt ist es offiziell: André Breitenreiter ist nicht mehr Trainer der TSG Hoffenheim.

Der Verein teilte am Montag mit, dass Breitenreiter freigestellt wurde. Laut Medienberichten soll er am Sonntagmorgen noch das Training von geleitet haben - dann gab es ein Krisengespräch. Wenige Stunden später sei ihm dann von der Chefetage das Aus mitgeteilt worden.

Erst Meister, dann nur Vierzehnter

Breitenreiter kam im letzten Sommer nach Hoffenheim, nachdem er in der Schweiz mit dem FC Zürich Meister geworden ist. Bei der TSG lief es sportlich nicht so gut: Erst am Samstag hatte Hoffenheim in der Bundesliga mit 2:5 beim VfL Bochum verloren. Die Folge: Tabellenplatz 14 mit nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Wer Nachfolger von Breitenreiter wird, hat Hoffenheim noch nicht mitgeteilt.