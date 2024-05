"Eine Schelle bekommen": Bochum verliert deutlich gegen Düsseldorf

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat einen großen Schritt in Richtung Bundesliga gemacht und mit 3:0 in Bochum gewonnen.

Dem VfL Bochum droht nach der bitteren Niederlage am Donnerstag im eigenen Stadion nun der Abstieg. Düsseldorf ging durch ein wildes Eigentor von Philipp Hofmann (13.) in Führung. Felix Klaus (64.) und Yannik Engelhardt (72.) sorgten in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung. Alle drei Assists kamen vom überragenden Christos Tzolis.

Fortuna-Trainer Daniel Thioune will sich aber nicht zu früh freuen:

Bundesliga-Relegation: Bochum glaubt an Wunder in Düsseldorf

Trotz der heftigen Niederlage zeigte sich Bochum-Innenverteidiger Keven Schlotterbeck nach dem Spiel kämpferisch:

Heute hast du so eine Schelle bekommen, dass du am Montag alles oder nichts spielen kannst - entweder fährst du mit 0:6 nach Hause oder hast die Chance, das zu drehen.

Das Rückspiel findet am Montag in Düsseldorf statt.