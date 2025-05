In der Bundesliga-Relegation haben Elversberg und Heidenheim im Hinspiel unentschieden gespielt. Vor der Partie gab es im Netz Hohn und Spott für den "El Dorfico".

Elversberg lag lange mit 2:0 in der Führung, doch dann holte Heidenheim in der zweiten Halbzeit auf. Es wurde nochmal richtig spannend: Heidenheim schoss kurz hintereinander gleich zwei Tore! Beim Spielstand 2:2 blieb es dann bis zum Ende. Wer von beiden in der kommenden Saison erstklassig spielt, entscheidet sich im Rückspiel am Montag.

Hohn und Spott: Selbst Deutsche Bahn schießt gegen "Dorfclubs"

Ein Post der Deutschen Bahn (DB) sorgte Anfang der Woche für Lacher im Internet und Ärger bei den beiden Fußball-Teams. Heidenheim an der Brenz hat rund 50.000 Einwohner. Spießen-Elversberg sogar nur etwa 13.000. Das verleitete die Deutsche Bahn zu einem spaßigen Instagram-Beitrag.

Ganz so lustig wurde es in Heidenheim nicht aufgenommen, der Konter des Clubs kam zackig.