So schnell muss dein Internet bald mindestens sein!

Durch eine neue Verordnung sollen alle "schnelles" Internet bekommen. Was heißt das?

In Deutschland sollen alle Bürgerinnen und Bürger den Anspruch auf Internet-Grundversorgung haben. Am Freitag hat der Bundesrat einer Verordnung zugestimmt, welche die Mindestgeschwindigkeiten festlegt. So sollen die aussehen:

Download: mind. 10,0 Mbit/s

Upload: mind. 1,7 Mbit/s

Latenz: max. 150 ms

Ist das überhaupt schnell genug?

Selbst im Bundesrat waren nicht alle begeistert von den Geschwindigkeiten. Der große Kritikpunkt: In Haushalten mit mehreren Personen könnten 10 Mbit/s trotzdem zu wenig sein. Wenn das Internet gleichzeitig genutzt wird, verringere sich die Bandbreite.

Immer wieder nachbessern

Das muss aber nicht immer so bleiben. Klaus Müller, der Behördenchef der Bundesnetzagentur, hat am Freitag versprochen, dass der Mindestwert jedes Jahr gecheckt wird und in den nächsten Jahren steigen soll.

