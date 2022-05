So will die Bundesregierung rechte Taten verhindern

Kein Geld und keine Waffen für Rechtsextreme! Das ist Teil des Plans der Bundesregierung gegen Rechtsextremismus.

Rechtsextremismus ist die größte extremistische Bedrohung für die Demokratie, sagt die Innenministerin Nancy Faeser. Deshalb will sie viel stärker dagegen vorgehen. In ihrem Aktionsplan hat sie zehn Punkte aufgelistet, wie sie das umsetzen will:

Das sind einige der Punkte:

Extremisten die Waffenscheine entziehen

Zahlungen von und an rechtsextreme Netzwerke stoppen

Verfassungsfeinde schneller aus dem öffentlichen Dienst entfernen

konsequenteres Vorgehen gegen strafbare Inhalte im Internet

Stärkung politischer Bildung und Medienkompetenz

Kommunalpolitiker besser schützen

Bedürfnisse der Opfer rechtsextremistischer Taten stärker berücksichtigen

Faeser verspricht:

"Wir lassen Opfer von Rechtsextremismus nicht allein!"

In Deutschland gibt es laut Verfassungsschutz rund 13.300 gewaltorientierte Rechtsextremisten. Zu den Rechtsextremen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, sagt Faeser: Auch wenn es sich nur um wenige Fälle handele, "ist jeder Fall einer zu viel".

