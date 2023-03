"Ausgabensucht" bei der Bundesregierung?

Am Sonntag findet ein Spitzentreffen der Koalitionsparteien statt. Der FDP-Vizefraktionschef fordert mehr Disziplin.

Energiekrise, Flüchtlingspolitik, Klimaschutz und Co: In der Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz wird derzeit viel gestritten. Man ist sich selten einig, was dazu führt, dass wichtige Entscheidungen in die Länge gezogen werden. Deshalb treffen sich am Sonntag die führenden Politiker der Regierungsparteien. Ihr Ziel ist es, die Arbeit genauer zu prüfen und sich gegenseitig wieder anzunähern.

Der FDP-Vizefraktionschef Christoph Meyer findet, dass die Regierung mehr auf das Geld achten sollte. Wie Zeitungen berichten, wirft er den anderen Politikern eine "ungezügelte Ausgabensucht" vor, die man seiner Meinung nach stoppen sollte:

Manchmal muss man dem Alkoholkranken die Flasche Schnaps vom Mund schlagen.

Was passiert mit dem 200-Milliarden-Euro-Schirm?

Im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung einen "Abwehrschirm" in Höhe von 200 Milliarden Euro beschlossen, um der Energiekrise entgegenzuwirken. Meyer warnt seine Partner, dieses Geld für andere Zwecke auszugeben. Es sei im Gesetz "klar definiert", wofür die 200 Milliarden benutzt werden dürfen. Alles andere sei "unsozial und unverantwortlich, "denn keiner weiß, wie die Lage im nächsten Winter ist".

Ist das die Lösung?

Der Bund der Steuerzahler fordert die Regierung dazu auf, den Bundeshaushalt zu prüfen - inklusive aller Ausgaben. Laut deren Verbandspräsident Reiner Holznagel betreibt die Bundesregierung eine "teure Vollkasko-Politik", in der immer mehr Geld ausgegeben wird, anstatt zu sparen. Er kritisiert beim Redaktionsnetzwerk Deutschland:

In der Politik unterliegt man offenbar der Illusion, dass die Steuerzahler grenzenlos leistungsfähig sind und dass sich die Einnahmen den Ausgabenwünschen anzupassen haben.

Holznagel sagt, man dürfe nicht immer nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten suchen. Ansonsten wird es "keine Zeitenwende für den Bundeshaushalt" geben, so Holznagel.

Zuletzt hatte sich die Ampel-Koalition auf Schloss Meseberg getroffen: