Das will die Regierung gegen den Fachkräfte-Mangel tun

Rund 500.000 Fachkräfte fehlen in Deutschland. Durch ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll sich das bald ändern.

Die Bundesregierung hat sich auf neue Regeln geeinigt. Am Mittwoch hat der Bundestag einen entsprechenden Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht. Das sind die Details:

Mit der "Blauen Karte" reicht ein Abschluss

Mit der "Blauen Karte EU" können ausländische Fachkräfte schon jetzt in Deutschland arbeiten. Für Besitzer dieser Karte wird zum Beispiel die Höhe des Gehalts gesenkt, die der Job haben muss, um ihn annehmen zu dürfen. Künftig gilt:

Wer einen Abschluss hat, kann jede qualifizierte Beschäftigung ausüben.

"Chancenkarte" erleichtert Arbeitssuche

Ähnlich wie in Kanada soll es künftig eine "Chancenkarte" für Menschen geben, die ohne Arbeitsvertrag nach Deutschland kommen. Mit der Karte können sie dann auf Arbeitssuche gehen. Zu den Kriterien gehören unter anderem Berufserfahrung, Qualifikation, Sprachkenntnisse und das Alter.

Anerkennung von Abschlüssen

Wenn es keine speziellen Voraussetzungen gibt, um in einem Beruf zu arbeiten, sollen ausgebildete Fachkräfte mit zwei Jahren Berufserfahrung in dem Beruf arbeiten dürfen. Der Abschluss muss in Deutschland nicht mehr vorab anerkannt werden. Außerdem soll eine mögliche Anerkennungspartnerschaft zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern eingeführt werden, damit das Anerkennungsverfahren nicht verzögert wird.

