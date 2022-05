Halbe Million für Schülervertretung!

Mit dem Geld möchte die Bundesschülerkonferenz neue Projekte starten.

Am Donnerstag wurde im Bundestag über den Haushalt, also die Verteilung von Geld, gesprochen. Gute Nachrichten gab es dort für die Bundesschülerkonferenz: 500.000 Euro soll es noch in diesem Jahr geben. Die BSK soll dadurch stärker und bekannter werden. Anfang Juni stimmt der Bundestag dann endgültig über die Gelder ab, schreibt die Bundesschülerkonferenz auf Twitter.

Was ist die Bundesschülerkonferenz?

Die Bundesschülerkonferenz (BSK) setzt sich aus den Schülervertretungen der verschiedenen Bundesländer zusammen. Sie vertritt die Interessen der Schülerinnen und Schüler in Deutschland.

Was die BSK mit dem Geld anfangen will, schreibt sie hier: