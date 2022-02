Impfpflicht in der Pflege - Schneller Stopp vor Gericht erfolglos

Das höchste deutsche Gericht hat Eilanträge gegen die Impfpflicht für Pflege- und Krankenhauspersonal abgelehnt.

Müssen sich Leute impfen lassen, die in der Pflege arbeiten und ihren Beruf weitermachen wollen? Laut Bundesverfassungsgericht könnte die Impfpflicht für Pflegepersonal ab Mitte März kommen. Mehrere Hundert Beschäftigte hatten Eilanträge dazu eingereicht. Doch die wurden jetzt abgelehnt. Damit ist aber noch nicht grundsätzlich über die Impfpflicht entschieden.

Eilanträge abgelehnt - was heißt das?

Die Richter in Karlsruhe haben lediglich abgelehnt, im Eilverfahren darüber zu entscheiden. Das bedeutet also nicht, dass die Impfpflicht für Pflegekräfte grundsätzlich rechtlich in Ordnung ist. Das muss in einem normalen Verfahren noch geklärt werden, was aber einige Zeit dauern wird.