Fix: Bundeswehr bekommt 100 Milliarden!

Der Bundesrat hat der dafür nötigen Grundgesetzänderung am Donnerstag zugestimmt.

Im Bundesrat sind die Regierungen der deutschen Bundesländer vertreten. Dieser musste mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen. Jetzt ist der Weg frei für das milliardenschwere Sondervermögen. Der Bundestag hatte dem Plan der Regierung schon vorher zugestimmt. Mit der Kohle soll die Bundeswehr jetzt besser ausgerüstet werden.

Was genau soll von dem Geld angeschafft werden?

Unter anderem soll die Bundeswehr neue F35-Kampfjets und Panzer bekommen. Dazu sollen 60 Transporthubschrauber gekauft werden. Das Geld soll aber auch in Ausrüstungsgegenstände wie Nachtsicht- oder Funkgeräte investiert werden. Die Bundesregierung möchte so viel Geld in die Bundeswehr stecken, weil diese momentan nicht gut ausgestattet sei. Zudem begründet die Regierung den Schritt mit der erhöhten Bedrohungslage durch den Krieg in der Ukraine.

In einem Q&A der Tagesschau wurden viele Fragen zum Sondervermögen beantwortet. Hier kannst du dir das Video anschauen: