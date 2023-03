Bus fährt frontal gegen Lkw - 29 Jugendliche verletzt

Einige von uns haben Tag für Tag ein wenig mehr zu tragen. Ob die zu pflegenden Eltern, Schulden oder Zukunftssorgen. Und alle gehen anders um. Einige schaffen es mit der Belastung klar zu kommen, andere nicht. Für Stefanie Palm hat sich ihr Leben von einem auf den anderen Tag geändert. Mit der Geburt ihres Sohnes. Moritz kam per Notkaiserschnitt zur Welt und befand sich direkt in Lebensgefahr. In der Folge erlitt Stefanie Palm ein Trauma, hatte Angst, Moritz anzufassen, konnte nicht mit ihm alleine sein. Nach Bewältigung der postpartalen Depression und dem erfolgreichen Kampf zurück in den Alltag, bestand der Wunsch, ein zweites Kind zu bekommen. Bei Philipp wurde schon während der Schwangerschaft deutlich, dass er mit einem bestimmten Gen-Defekt leben wird. Umgangssprachlich bekannt als die Glasknochenkrankheit. Der Gedanke, dieses Kind nie über eine Wiese rennen zu sehen, zerschnitt Stefanie Palm das Herz. Und die Depressionen kamen zurück.

