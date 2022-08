auf Whatsapp teilen

Der FDP-Politiker hat in seinem Urlaub in Nordfriesland einen Song produziert. Der Name: "Memories Of The Coast".

Den Track lud er am Wochenende bei Soundcloud hoch. Dort heißt er "MBSOUNDS". Der Track des 45-Jährigen kommt mit ruhigen elekronischen Klängen daher. Gesang gibt es keinen. BTW: Buschmann macht schon viele Jahre Musik. Seinen ersten Track auf Soundcloud, "Eve of Rise", veröffentlichte er vor sieben Jahren. Hier kannst du dir seinen neuesten Song gönnen: Heute endet mein Urlaub. Morgen bin ich wieder voll im Dienst. In den letzten Tagen war daher etwas Zeit, um Musik zu machen. 🔊 https://t.co/3LikdL6wER Seinen Urlaub am Meer hat der Justizminister auf jeden Fall ziemlich genossen. Auf Insta schwärmte er unter anderem von den schönen Stränden: Nach seinem Urlaub wartet wieder ordentlich Arbeit auf Buschmann. Ein großes Thema ist die Umsetzung der geplanten Corona-Regeln für den Herbst: Keine Lockdowns mehr: DAS sind die Corona-Regeln für den Herbst