Wandert Bushido nach Dubai aus?

Schon länger gibt es das Gerücht, dass Bushido auswandern will. Jetzt gibt es immer mehr Hinweise, dass das stimmt.

Bushido hat schon öfter gesagt, dass er mit seiner Familie in ein anderes Land ziehen will. Bisher war von Kanada oder Bolivien die Rede. Doch laut der "BILD"-Zeitung wandert der Rapper jetzt nach Dubai aus.

Kisten werden schon gepackt

Der Umzug soll schon bald stattfinden. Laut "BILD" startet das Schuljahr an der Deutschen Schule Ende August. Bis dahin will die Familie angeblich in Dubai wohnen.

Eine Bestätigung von Bushido selbst gibt es noch nicht. Aber seine Frau Anna Maria hat schon auf Instagram über einen Umzug gesprochen. In ihrer Story erzählt sie, dass sie gerade ausmistet und Kisten packt. Wohin es für die Familie geht, hat sie aber noch nicht verraten.

Warum?

Möglicherweise hofft Bushido, dass er mit seiner Familie in Dubai besser leben kann. In Deutschland fühlen sie sich nicht sicher. Der Grund: Der Streit mit dem Abou-Chaker-Clan. Die Familie - Bushido und Anna Maria haben sieben Kinder - steht deshalb sogar unter Polizeischutz.

Bushido und seine Familie: