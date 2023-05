BVB-Aktie steigt um 15 Prozent 💸

Der BVB hat eine große Chance, am kommenden Samstag Deutscher Meister zu werden. An der Börse geht's deswegen richtig ab.

Borussia Dortmund hat am Wochenende wegen einer Niederlage des FC Bayern die Tabellenführung übernommen. Die Chance, dass der Meistertitel seit 10 Jahren einmal nicht nach München geht, ist so hoch wie schon lange nicht mehr. Das wissen auch die Leute, die Aktien kaufen. Deswegen ist der Kurs der BVB-Aktie am Montag um ungefähr 15 Prozent gestiegen. Der Wert des Unternehmens ist damit ungefähr 80 Millionen Euro nach oben gegangen.

Noch nicht sicher

Dabei ist der Meistertitel einen Spieltag vor Schluss noch gar nicht sicher. Das weiß auch der Trainer von Dortmund, Edin Terzic. Der hat Spieler und Fans gewarnt:

Es gibt noch diesen einen Schritt, den wir gemeinsam gehen wollen. Danach lassen wir alle Emotionen zu, ob es Stolz oder Euphorie ist. Wir sind noch nicht fertig.

