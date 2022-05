So emotional war das Benefiz-Spiel Kyjiw bei Borussia Dortmund

Warum schreiben wir "Kyjiw" statt "Kiew"?

Die meisten deutschen Medien schreiben die ukrainische Hauptstadt so: "Kiew". In der Ukraine selbst ist diese Schreibweise aber umstritten, weil sie aus dem Russischen abgeleitet wird und so für viele Menschen auf eine Abhängigkeit von Russland anspielt. Die Ukraine ist allerdings seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 unabhängig und hat auch eine eigene Sprache.

Pro-Ukrainische Stimmen fordern deswegen, dass man sich an der ukrainischen Schreibweise "Kyjiw" orientieren soll. Auch wir als Redaktion haben uns dazu entschieden, von nun an Kyjiw zu schreiben.