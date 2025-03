Erstes CL-Tor von Maxi Beier lässt BVB jubeln

Die Dortmunder mussten früh einem Rückstand hinterherlaufen, kämpften sich aber ins Viertelfinale der Champions League. Dort wartet ein Schwergewicht.

Zehn Spiele hat Maxi Beier auf sein erstes Champions-League-Tor gewartet, und es hätte keinen besseren Zeitpunkt für die Premiere geben können. Nach einer Slapstick-Einlage von Torwart Gregor Kobel kam der BVB früh (5.) gegen den OSC Lille in Rückstand. Der verwandelte Elfer von Emre Can (54.) und das Winkel-Tor von Beier (65.) lassen die letzten Titelträume des BVB aber am Leben.

Viertelfinale der Champions League: Barca wartet auf den BVB

Auf den BVB wartet im Viertelfinale ein echter Kracher. Die Dortmunder treffen nämlich auf Hansi Flick und seinen FC Barcelona. Da der BVB im DFB-Pokal bereits draußen ist und in der Bundesliga im Mittelfeld rumgurkt, ist die Champions League die einzige realistische Chance auf einen Titel. Letztes Jahr stand das Team noch im Finale der Königsklasse. Neben Dortmund ist auch der FC Bayern noch dabei. Die Münchner treffen im Viertelfinale auf Angstgegner Inter Mailand.