Gut integrierte Geflüchtete sollen bessere Bleibe-Chance kriegen!

Das hat das Land beschlossen und den Ausländerbehörden gesagt.

Konkret sollen gesetzliche Spielräume in Zukunft positiv genutzt werden, um gut integrierten Flüchtlingen die Möglichkeit zu geben, in Deutschland zu bleiben. Was heißt gut integriert? Das bedeutet zum Beispiel, dass die Geflüchteten einen Job haben oder sich in Vereinen engagieren. Der Staatssekretär für Migration, Siegfried Lorek, sagte zu der neuen Regelung:

Wer arbeitet und sich integriert, soll bleiben dürfen. Darauf haben wir uns im Koalitionsvertrag geeinigt

Der neue Erlass wird auch damit begründet, dass der Fachkräftemangel in Deutschland immer größer wird.

Falls du unsere News gerade auf dem Weg zum Schwimmen liest, klick hier noch mal rein:

Badeseen: Überall bedenkenlos schwimmen? Jein.