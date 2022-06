Kannst du deine Ausbildung in Baden-Württemberg frei wählen?

Gute Ausbildungsstellen im Land reichen offenbar nicht aus. Ein Verbund fordert jetzt eine Ausbildungsgarantie.

Der Verbund sagt, dass vor allem die Corona-Pandemie für Jugendliche die Suche nach einem passenden Ausbildungplatz schwer macht. In Baden-Württemberg befürchtet der Verbund, dass eine freie Berufswahl nicht möglich ist. Sie wollen verhindern, dass Jugendliche "nicht ihr Recht auf die freie Berufswahl in Anspruch nehmen können, da ihre Interessen nicht in den passenden Angeboten von Ausbildungsplätzen wiederzufinden sind". Zum Verbund gehören die Grüne Jugend und Jugendorganisationen der Gewerkschaften aus Baden-Württemberg.

Ausbildungsgarantie

Der Verbund hat an die Politiker geschrieben, dass sie garantieren soll, dass jeder die Ausbildung beginnen kann, die sie oder er will. Eine gute Ausbildung dürfe nicht vom guten Willen der Betriebe abhängen, sondern müsse politisch und gesetzlich durchgesetzt werden.

Hast du deinen Traumjob gefunden? Auf jeden Fall! Richtig nice 😎 Ne, ich suche noch Abschicken

Dieser YT-Kanal vom Bayerischen Rundfunk erklärt dir, welche Berufe es gibt und ob die sich lohnen:

Hast du Bock auf Handwerk?

Das bringt dir eine Handwerks-Ausbildung