Wirst DU bald Bürgermeister? Mehr politische Rechte in BW!

In Baden-Württemberg sollen Jugendliche bald mehr in der Politik zu sagen haben.

Nach SWR-Informationen will die Landesregierung das Kommunalwahlrecht ändern. So sollen sich 16-Jährige zu Gemeinderäten aufstellen lassen können - bisher durften sie die nur selbst wählen. In Rheinland-Pfalz darf bei den Kommunalwahlen erst ab 18 gewählt werden.

Jüngere Bürgermeister

Außerdem sollen 18-Jährige auch bei Bürgermeisterwahlen kandidieren dürfen. Bisher lag das Mindestalter in Baden-Württemberg noch bei 25. Ab wann genau die Änderungen kommen könnten, ist nicht klar. Der Landtag muss noch über die Pläne entscheiden.

Auch der Unterricht in Baden-Württemberg könnte sich in Zukunft verändern: