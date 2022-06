Dieses Wochenende wird heiß!

Ungewöhnlich hohe Temperaturen soll es dieses Wochenende in Baden-Württemberg geben.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll es sogar zu einer sogenannten "Tropennacht" kommen. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD). In Freiburg etwa soll die Tiefsttemperatur nicht unter 24 Grad fallen. Am Oberrhein werden Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius vorhergesagt.

Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurden in Baden-Württemberg Mitte Juni keine 38 Grad gemessen.

Waldbrandgefahr

Durch die Hitze kann es zu mehr Waldbränden kommen. Nach dem Wochenende soll es dann zu schweren Gewittern und leicht niedrigeren Temperaturen kommen.

Mehr zur Gefahr von Waldbränden und worauf du achten musst: