Gen Z: bye-bye Skinny Jeans

Auf TikTok hat sie ganze Generationen gespalten: Die Skinny Jeans. Jetzt verschwindet sie.

Vor nicht allzu langer Zeit tobte auf TikTok ein Streit zwischen Gen Y und Gen Z, ob Skinny Jeans überhaupt noch tragbar seien. Eine Studie bestätigt nun die Einschätzung der Gen Z - die Skinny Jeans ist dead!

Abgelöst von der Straight Leg Jeans

Laut einer Studie aus den USA ist die Skinny Jeans seit mindestens Jahr 2021 out. Skinny Jeans hatten bei den Sales am Jeansmarkt einen Anteil von 30 Prozent. Straight Leg Jeans lagen knapp drüber, bei 33 Prozent. Schuld daran sei vor allem das Wiederaufleben der Mode der Neunzigerjahre. Außerdem wollen viele wegen Corona offenbar bequemere Kleidung tragen. Das sagt das Modeportal Business of Fashion.

