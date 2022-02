Call of Duty: Kommt Warzone 2?

Laut Insidern könnte 2023 ein Nachfolger von Warzone auf den Markt kommen. Gibt es Hoffnung für Last-Gen-Konsolen?

In Medienberichten kommt das Thema immer wieder auf: Anscheinend ist bei Activision ein Reeboot des Battle-Royal-Shooters schon aktiv in Arbeit. Dabei soll es nicht um neue Maps oder andere Inhalte für das bestehende "Warzone" gehen, sondern um einen kompletten Neustart des Shooters.

Release nächstes Jahr?

Insider der Gamesbranche gehen von einem Release in 2023 aus. Journalist Jason Schreier, der für das Wirtschaftsmagazin Bloomberg schreibt und schon in der Vergangenheit exklusive Infos aus der Games-Branche an die Öffentlichkeit gebracht hat, postete dieses Datum auf Twitter.

Warzone 2: Auch auf Last-Gen

Laut Insider Tom Henderson gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht für Fans des Shooters. So soll der Fokus auf den Next-Gen-Konsolen liegen, aber es gibt auch Hoffnung für die Last-Gen-Zocker. Allerdings werde vermutlich kein Cross-Gen-Play mit der älteren Konsolengenerationen möglich sein.

