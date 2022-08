ER ist Camila Cabellos neuer Freund

Einige Monate nach ihrer Trennung vom Sänger Shawn Mendes, ist die Kubanerin wieder glücklich vergeben.

Der Glückliche an ihrer Seite heißt Austin Kevitch und ist der Erfinder der exklusiven Dating-App "Lox Club". Die beiden waren sonntagnachmittags händchenhaltend in Los Angeles unterwegs. In den Aufnahmen, die die DailyMail veröffentlicht hat, nimmt Camila Cabello den 31-Jährigen in den Arm und küsst ihn auf die Wange.

Hier kannst du die Fotos sehen:

#CamilaCabello confirms new romance with #LoxClub dating app CEO #AustinKevitch as they share a kiss https://t.co/EmPrlaIcmn

Das ist Austin Kevitch:

Wie geht es Shawn Mendes?

Seit der Trennung im November 2021 scheint der Sänger sein Single-Leben zu genießen. Er feierte erst seinen 24. Geburtstag auf einem Boot und soll am Abend in Miami im Club gewesen sein.

Camila Cabello hat sich die letzten Monate um ihre mentale Gesundheit gekümmert:

Keine Angst mehr: Camila Cabello in Therapie