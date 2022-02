Cannabis erst ab 21?

Suchtexperten warnen: Wird Cannabis legalisiert, sollte die Abgabe erst ab 21 Jahren erlaubt sein.

Die Expertinnen und Experten begründen diese Forderung damit, dass das Gehirn dann ausgereift ist und die Risiken für Folgestörungen durch Cannabis verringert werden. Sie verlangen außerdem eine Mengenbegrenzung beim Verkauf und Warnhinweise. Das alles steht in einem sogenannten Positionspaper von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS).

Kein Verkauf in der Nähe von Schulen

In den Forderungen heißt es auch, dass die Verkaufsstellen nicht in der Nähe von Schulen oder Jugendfreizeiteinrichtungen sein sollen. An diesen Stellen soll dann auch kein Tabak und Alkohol verkauft werden, fordert die DHS weiter. Außerdem warnen sie vor dem Schwarzmarkt: Das Cannabis könnte auf der Straße günstiger angeboten werden, um Minderjährige anzulocken.

Wann wird Cannabis überhaupt legalisiert?

Ganz so schnell wird es vermutlich nicht gehen. Der neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD) hatte kürzlich gesagt: "Es macht keinen Sinn, jetzt die Legalisierung übers Knie zu brechen, wenn dann wenig später die Verkaufsstellen wieder schließen müssen, weil wir etwas vergessen haben." Die Legalisierung soll aber auf jeden Fall noch in dieser Wahlperiode, also innerhalb der nächsten vier Jahre, kommen.

