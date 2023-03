Firmen bereiten sich auf die Gras-Legalisierung vor

Es ist noch nicht safe, wann genau die Legalisierung in Deutschland kommt. Die Vorbereitungen laufen aber schon länger.

"Im Fall einer Legalisierung entsteht einer der größten Cannabis-Märkte für den Freizeitkonsum, vielleicht sogar der größte Markt weltweit", sagt Benedikt Sons, Mitgründer eines deutschen Cannabis-Händlers. Deshalb bereiten sich zahlreiche Unternehmen jetzt schon auf die Freigabe vor, indem sie zum Beispiel durchrechnen, wie viel Gras voraussichtlich gebraucht wird.

Auch Rapper steigen ins Geschäft ein

In Amerika sind vor allem Künstler wie Snoop Dogg, Wiz Khalifa oder Lil Wayne dafür bekannt, neben der Musik auch Geld mit Weed zu machen. In Deutschland könnte es in Zukunft ähnlich aussehen: Mehr und mehr Rapper denken darüber nach, ins Geschäft einzusteigen. Neben Marvin Game, der schon länger unter anderem CBD und Kiffer-Zubehör verkauft, hat auch Massiv einen Plan für die Zeit nach der Legalisierung: Schon jetzt baut er Cannabis-Pflanzen in der Schweiz an, um diese dann zu verkaufen.

Welche Rapper sich sonst noch seit Jahren auf die Legalisierung vorbereiten, kannst du dir in diesem Video der PULS Musik Analyse anschauen:

Bald bedenkenlos kiffen? Nicht ganz...

Legal heißt nicht gleich gesund. Cannabis wird von vielen als "gesünder als Zigaretten" wahrgenommen. Aber: Es gibt trotzdem Risiken! Cannabis kann süchtig machen. Außerdem beeinträchtigt der Konsum die Gehirnleistung, was sich zum Beispiel auf das Gedächtnis auswirken kann. Dazu kommt noch das Risiko, Probleme mit dem Herzen oder mit der Psyche zu bekommen.