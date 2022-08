Zu viel Cannabis! Diese Krankheit kann es auslösen

Cannabis ist ungesund - klar. Jetzt wird über einen Mann berichtet, der deshalb seine Fingerspitzen verlieren könnte.

Der Mann aus den USA ging in eine Notaufnahme, weil seine Fingerspitzen blau wurden. Dort stellten die Ärzte fest, dass er auch kleine Geschwüre an den Händen hatte. Die Diagnose: Cannabis-Arteriitis.

Und jetzt?

Weil bei dem Mann die Krankheit schon ziemlich weit fortgeschritten ist, können die Ärzte nicht mehr wirklich helfen. In einem Bericht in der Fach-Zeitung "Annals of Emergency Medicine" steht, dass es vermutlich keine andere Lösung gibt, als ihm die Fingerspitzen zu entfernen.

Cannabis-Arteriitis - was ist das?

Ausgelöst wird die Krankheit durch zu viel Cannabis. Was genau im Körper passiert, ist aber noch unklar. Fachleute vermuten, dass sich unter bestimmten Voraussetzungen Cannabis-Inhaltsstoffe im Körper ablagern. Das führt dazu, dass Gewebe an Händen oder Füßen abstirbt, weil es nicht mehr richtig durchblutet wird. Betroffen sind vor allem junge Männer. Aber: Bisher ist die Krankheit sehr selten. Insgesamt gibt es wohl weltweit nur 100 Menschen, die sie jemals bekommen haben. Wird die Krankheit rechtzeitig festgestellt, ist sie heilbar.

