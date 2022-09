Wäre die Cannabis-Legalisierung illegal?

Auf Deutschland könnten Probleme mit der EU zukommen. Davon gehen Experten aus. Wie geht es jetzt weiter?

Erwachsene sollen in Deutschland Cannabis legal kaufen können. Das plant die Bundesregierung. Doch es könnte Probleme geben - wegen Verträgen der EU, an die sich Deutschland als EU-Mitglied halten muss.

Strafen, Strafen, Strafen!

In diesen Verträgen steht, dass es für so ziemlich alles, was mit Cannabis zu tun hat, Strafen geben muss. Konkret: fürs Anbauen, Herstellen, Anbieten, Verkaufen, Kaufen, über-die-Grenze-Bringen und Besitzen. Das gilt allgemein für alle Drogen - und Cannabis zählt seit dem Jahr 1971 dazu. Die Analyse der Rechtslage haben Experten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags erstellt.

Und jetzt?

Der letzte Stand beim Thema Legalisierung ist: Am Gesetz dafür wird gearbeitet. Der Bundesdrogenbeauftragte, Burkhard Blienert, hatte einen Gesetzentwurf für Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres angekündigt. Ob sich jetzt etwas daran ändert, ist unklar.

