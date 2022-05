Neue Idee: So könnte Cannabis bald legal werden!

Die Bundesregierung plant gerade, wie die Cannabis-Legalisierung laufen soll. Diese Regel könnte es bald geben.

Eine Politikerin hat gesagt, dass die Regierung eine Obergrenze für den Besitz der Droge will. Mit Obergrenze ist die Menge an Cannabis gemeint, die man besitzen darf, ohne dafür bestraft zu werden. Die Politikerin Carmen Wegge hat der "Augsburger Allgemeinen" gesagt, dass das in der Zukunft 20 bis 30 Gramm sein könnten.

Das gilt gerade!

Zum Vergleich: Gerade liegen die Obergrenzen in den Bundesländern zwischen 6 und 15 Gramm. Für diese Menge ist der Besitz aber nicht legal - er kann nur straffrei sein. Wer wegen Cannabis-Besitz angeklagt ist, kann zu einer Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren Haft verurteilt werden.

Wie geht es jetzt weiter?

Bisher ist Cannabis in Deutschland nur zu medizinischen Zwecken erlaubt. Künftig soll es dann in zulässigen Geschäften an alle ab 18 Jahren verkauft werden. Noch ist nicht klar, ab wann die Cannabis-Legalisierung gilt. Dafür muss es ein neues Gesetz geben. Die Regierung will bis zum Jahresende einen Vorschlag machen, wie das aussehen könnte. Dann muss darüber abgestimmt werden.

Ist die Cannabis-Legalisierung eine gute Idee?

