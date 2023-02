Bubatz-freie Zonen rund um Schulen? 🥦❌

Der Berufsverband der Gymnasiallehrkr├Ąfte fordert ein Cannabis-Verkaufsverbot. Und zwar im Umkreis von ...

... mindestens f├╝nf Kilometern rund um Schulen. Das berichtet der "Spiegel". Damit w├Ąren weite Teile in Deutschland f├╝r den Cannabishandel gesperrt.

Was ist mit Kiffen neben dem Schulhof? ­čąŽ

Neben dem Verkaufsverbot will sich der Verband auch f├╝r ein entsprechendes Konsumverbot stark machen. An Schulen k├Ânne man das zum Beispiel so handhaben wie mit Alkohol - auch auf Klassenfahrten. Laut Susanne Lin-Klitzing - der Vorsitzenden vom Deutschen Philologenverband - will man verhindern, "dass Cannabiskonsum in unmittelbarer N├Ąhe von Schulen zur Mode wird".

Die Cannabis-Legalisierung in Deutschland r├╝ckt immer n├Ąher. Zuletzt hat die FDP Druck gemacht: