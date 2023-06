DESHALB steigt Sido ins Cannabis-Business ein!

Der Rapper hat jetzt ein Unternehmen gegründet. Damit will Sido medizinisches Cannabis verkaufen - und aufklären!

Vor allem über das therapeutische Potenzial von Cannabis will Sido sprechen und informieren. Denn viele hätten ein "gefährliches Halbwissen". Dabei sei Cannabis in der Schmerztherapie vielseitig einsetzbar. Btw: Sein neues Unternehmen heißt KEjF. Das hat Sido am Donnerstag via Insta gedroppt.

Alles, was da möglich ist und noch erforscht werden muss, da sind wir am Ball und da werden wir uns für einsetzen mit Kejf.

Das Video kannst du hier checken:

Bisher kommt Cannabis in der Medizin unter anderem bei diesen Krankheiten zum Einsatz:

Migräne

Tourette

Multiple Sklerose

Chronischen Schmerzen

Zunächst sollen die Produkte ausschließlich für Patienten mit entsprechendem Rezept verfügbar sein. Das muss ein Arzt ausstellen. Die ersten Cannabissorten sollen laut Sido ab August in Deutschland am Start sein.

Cannabis: Sido will auch Kinder und Jugendliche schützen

Auf Insta sagt der Rapper, dass er auch etwas für den Schutz von Kindern und Jugendlichen machen will. Gerade für das Gehirn junger Menschen kann Cannabis gefährlich sein. Auch Gespräche mit Ärzten, Patienten und Suchtberatern soll es geben. FYI: Während Corona rutschte Sido selbst in die Drogensucht ab - da ging es aber nicht um Cannabis.

Cannabis soll auch in Deutschland legalisiert werden. In sogenannten Cannabis-Clubs soll die Droge dann an Mitglieder verkauft werden dürfen. Mehr Infos dazu findest du hier: