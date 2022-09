Weed-Inspo aus Kalifornien

Acht Gesundheitspolitiker sind auf der Reise in die USA, um Informationen zu sammeln.

Die Ampel-Koalition plant eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Die Frage, wann es so weit ist, ist bis heute nicht beantwortet. Nun ist der Gesundheitsausschuss des Bundestags nach Kalifornien gereist.

Legal seit 2016

Die acht Mitglieder sind nun für eine Woche nach Kalifornien in den USA und Ontario in Kanada geflogen. Dort ist Marihuana bereits seit 2016 beziehungsweise 2018 legal. Da derzeit die Vorbereitung für die neuen Gesetze läuft, wollen sie sich dort informieren, wie eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" möglich sein kann.

Ob der Bundeskanzler dann auch mal zieht?