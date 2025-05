Filmfestival in Cannes: Gewinner stehen fest - Heftiger Blackout vor Finale

Das Festival in Cannes ist eines der bekanntesten Filmfestivals der Welt. Wer gewonnen hat, liest du hier.

Highlight des Festivals ist die Verleihung der Goldenen Palme. Der iranische Regisseur Jafar Panahi hat die Auszeichnung mit seinem Film "Un Simple Accident" gewonnen. Insgesamt waren 22 Filme im Rennen. 💡 Den Film hat Panahi heimlich gedreht. Normalerweise muss man die Drehbücher immer dem Ministerium für Islamische Führung vorlegen und sich das Go geben lassen.

Darum geht es in Panahis Film

Der Iraner setzt sich in "Un Simple Accident" mit Erlebnissen im Gefängnis und der Gewalt des iranischen Regimes auseinander. Der Film handelt von einer Gruppe ehemaliger Gefangener, die ungeplant den Agenten entführen, der sie mutmaßlich in einem iranischen Gefängnis gefoltert hat. Eines der Folteropfer sieht den Geheimagenten zufällig wieder und kidnappt ihn in seinem Bus mit dem Ziel, sich zu rächen und ihn umzubringen. Dann kommen dem Mann allerdings Zweifel. Er sucht eine Reihe anderer Folteropfer auf. Daraus entwickelt sich eine Art chaotischer Roadtrip.

Das sind die weiteren Preisträgerinnen und Preisträger

Die Berlinerin Mascha Schilinski gewann für ihr Drama "In die Sonne schauen" den Preis der Jury, den sie sich mit Oliver Laxe für seinen Film "Sirât" teilt.

Der Große Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals, ging an "Sentimental Value" von Joachim Trier.

Kleber Mendonça Filho erhielt für "O Secreto Agente" den Preis für die beste Regie.

Einen Spezialpreis der Jury erhielt Bi Gan für "Resurrection".

Der Preis als beste Darstellerin ging an Nadia Melliti für ihre Rolle in "La Petite Dernière".

Als bester Schauspieler wurde Wagner Moura für seine Rolle in "O Secreto Agente" von Kleber Mendonça Filho ausgezeichnet.

Für das beste Drehbuch wurden Jean-Pierre und Luc Dardenne mit "Jeunes Mères" ausgezeichnet.

Stromausfall vor Filmfestival in Cannes

Vor dem Finale in Cannes waren etwa 160.000 Haushalte im Südosten Frankreichs ohne Strom. Das sagte der Stromnetzbetreiber RTE und die Behörden. Mittlerweile ist der Strom wieder da.