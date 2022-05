Kollabo - das ist das geheime Projekt von Farid und Capi!

Die beiden Rap-Superstars planen etwas großes. Dafür sind sie sogar nach Mexiko gereist.

Farid Bang und Capital Bra haben zusammen ein paar Tage in mexikos Touri-Hochburg Cancun verbracht. Doch es ging nicht nur ums Chillen. Beide wollen ein Kollabo-Album rausbringen und noch mehr...

Das ist geplant!

Bisher gibt es nur Hinweise: Auf Insta hat Farid eine Story gepostet, in der er verrät, dass er offenbar ein Kollabo-Album veröffentlichen will. Der Bratan hat gepostet, dass die Zusammenarbeit mit Farids Label Banger Musik gut war. Er hat mit Farid wohl an einer DVD gearbeitet:

Die DVD wird krass, Leute. Ich freu mich drauf.

Das Projekt soll laut Farid nach Ramadan starten - also nach dem 1. Mai.

Capital hat auch schon mit Kontra K zusammen gearbeitet:

Capital Bra und Farid Bang Kollabo Album